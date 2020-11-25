В районах Рязанской области школы работают в штатном режиме

Каждый день сотрудники районных управлений образования проводят мониторинг посещаемости школ учащимися и заболеваемости педагогов.

После каникул ситуацию во всех районах, как считают руководители профильных ведомств, можно назвать нормальной, переводить школы на дистанционный формат работы ни в одном районе пока не планируется.

Все средние общеобразовательные учреждения в районах работают в штатном режиме. Среди детей заболевших нет.

В школах, техникумах и дошкольных учреждениях соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, с 23 ноября по 6 декабря на дистанционное обучение отправят учащихся 5 и 6 классов всех школ Рязани. 7 декабря они продолжат обучение в обычном формате. А уже с 7 по 20 декабря на дистанционное обучение уйдут ученики 7,8 и 10 классов. А позже чиновники объяснили "веерный" переход к дистанционному обучению.