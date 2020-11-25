Из-за коронавируса в Скопинском районе закрыли один детсад

Как сообщила «Комсомолке» начальник Управления образования и молодежной политики администрации Скопинского района Ольга Генералова, по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, с 24 ноября приостановлена работа детского сада в селе Вослебово. Руководство районной администрации было информировано о сложившейся ситуации.

Неделю назад был закрыт по той же причине и детский сад в селе Ильинка. В Побединской школе, по словам Ольги Викторовны, две недели назад одна из учительниц контактировала с заболевшим родственником, вследствие чего три класса старшего звена теперь обучаются дистанционно во избежание заражения и с целью профилактики, а учительница работает удаленно.

В целом, как говорит начальник районного Управления образования и молодежной политики, ситуация с ковидом находится под строгим контролем.

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