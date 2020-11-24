В рязанской поликлинике №2 отроют новый кабинет выдачи больничных

В городской поликлинике №2 в ближайшее время планируют открыть новый кабинет выдачи больничных листов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

- В работе лечебного учреждения было выявлено «узкое» место, причем, как в переносном, так и в буквальном смысле этого слова. Ныне действующий кабинет выдачи листков нетрудоспособности расположен в небольшом помещении. В нем работают два окна и, соответственно, двое специалистов. Это очень неудобно для пациентов. Поэтому мы подобрали новое, более просторное помещение для кабинета, – отметила заместитель главного врача по поликлинике ГБУ РО ОКБ имени Семашко Ольга Удовиченко.

По ее словам в кабинете значительно больше места для ожидания, а вместо двух операторов будут работать трое в две смены. В настоящий момент в помещении идет ремонт.