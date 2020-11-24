Глава администрации Рязани: пристройки к детским садам должны быть сданы в срок

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

24 ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала на площадках строительства новых корпусов для детских садов №149 и №7.

Так, на площадке в детском саду №7 уже завершается монтаж фундамента и плит перекрытий, ведется строительство перехода. А вот в детском саду №149 работы идут с отставанием от графика. Побывав на месте Елена Сорокина поручила оказать содействие подрядчику в вопросе взаимодействия с проектировщиками.

- Мы продолжим контролировать строительство пристроек и работать с подрядчиками вплотную. Все объекты должны быть сданы в срок и с надлежащим качеством, - приводит слова Сорокиной пресс-служба администрации областного центра.