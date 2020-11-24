Касимовского депутата отпустили из СИЗО под домашний арест

23 ноября Рязанский областной суд отменил решение Советского райсуда о продлении содержания под стражей для касимовского депутата и бизнесмена Александра Сучкова. Теперь, по данным рязанского выпуска «Новой газеты», вместо СИЗО его отправили под домашний арест.

Напомним, Сучкова подозревают в растрате чужого имущества в период, когда он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия «Касимовсервис». По версии следствия, за счет средств предприятия он погасил около 10 миллионов рублей задолженности за другую компанию. Конечным же получателем этих денег оказалась фирма, где одним из учредителей является его супруга.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие из региональных УФСБ и прокуратуры.