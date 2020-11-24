Определен порядок медосвидетельствования призывников

Фото: РОО "Единая Россия".

На заседании Совета Государственной Думы 23 ноября был рассмотрен вопрос о внесении изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Поправки касаются медицинского освидетельствования для определения годности к военной службе по состоянию здоровья, пояснил один из авторов законопроекта Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

«Каждый призывник проходит обязательное медосвидетельствование. Однако не все граждане, признанные годными, идут потом служить. У значительной части есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по семейным обстоятельствам либо в связи с обучением», – отметил парламентарий.

По мнению Андрея Красова, это дает основание исключить обязательное медицинское освидетельствование для таких ребят. Кроме того, предлагается установить возможность прохождения такими гражданами медицинского освидетельствования по их заявлению. Исключение будет сделано для тех, кто имеет основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Реализация законопроекта позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50% от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву. Это, в свою очередь, поможет повысить эффективность освидетельствования остальных призывников», – подчеркнул Андрей Красов.

Законопроект для подготовки отзывов, предложений и замечаний будет направлен в комитеты, комиссию и фракции Государственной Думы, Совет Федерации ФС РФ, правительство и Счетную палату РФ, Общественную палату, президенту Российской Федерации.

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