Вслед за Фоминым: в Рыбновском районе сменили лидера «ЕР». Фото: личная страница Горелова в "ВК".

В Рыбновском районе сменился лидер местных единороссов. Владимир Иваничкин оставил должность секретаря отделения партии «Единая Россия», а взамен него пришел глава администрации Андрей Горелов.

Кроме того, на партийном заседании прекратили полномочия секретари «ЕР» в Милославском, Спасском районах, а также в городе Касимове. Все они написали заявление по собственному желанию.

Напомним, 23 ноября генсовет партии принял отставку председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина с поста секретаря регионального отделения.

— Я работал более 12 лет. Эти годы были для меня по-настоящему хорошей школой жизни. Мы вместе учились не только на чужих, но и на своих ошибках (читать подробнее).

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