Эпидемический порог по ОРВИ в Рязани превышен

Заболеваемость ОРВИ в Рязани превысила эпидемический порог на 11,8%, сообщает областной Роспотребнадзор. По области это значение пока ниже порогового на 1,7%.

Хотя на минувшей неделе, 16-22 ноября, вирусы гриппа не регистрировались, Роспотребнадзор предупреждает об опасности микст-инфекции (грипп в сочетании с COVID-19):

- Каждая из них развивается самостоятельно и, соответственно, может привести к развитию тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов, – отметили в ведомстве. - Именно поэтому прививку от гриппа в этом году нужно сделать обязательно.

Вакцинацию советуют сочетать с неспецифической профилактикой. То есть меньше бывать в местах скопления людей, носить маску, регулярно мыть руки с мылом, обрабатывать антисептиком гаджеты и клавиатуры, промывать полость носа, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. В рационе будут особенно полезны продукты, содержащие витамин C, блюда с чесноком и луком. Также помогают организму занятия физкультурой и полноценный сон.