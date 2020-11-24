Коечный фонд для больных COVID-19 в Рязанской области заполнен на 87 процентов

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В понедельник, 23 ноября, в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему оказания медицинской помощи в условиях глобальной пандемии. О состоянии в области рязанского здравоохранения рассказывал министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий.

- В Рязанской области создано 1810 коек для больных коронавирусной инфекцией, - отметил Андрей Александрович. – Размещены они в 21 лечебном учреждении. Коечный фонд в настоящее время заполнен на 87 процентов. При ухудшении ситуации в течение нескольких дней коечный фонд можно увеличить до 2005 коек, при крайней необходимости – до 2400 коек.

По словам министра, в ОКБ в ближайшее время будет создана новая ПЦР-лаборатория, что позволит увеличить суммарное количество тестов, проводимых в Рязанской области до 1900. В апреле в Рязанской области делали всего 40 тестов в день.

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