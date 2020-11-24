Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

В Рязани установят зарядные станции для электромобилей

Две таких городу безвозмездно передает приборный завод
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Рязани безвозмездно передадут две зарядные станции для электромобилей.

Рязани безвозмездно передадут две зарядные станции для электромобилей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязани безвозмездно передадут две зарядные станции для электромобилей. Такое заявление сделал генеральный директор предприятия-производителя - АО «ГРПЗ» - Борис Виноградов на презентации продукции гражданского назначения.

Напомним, приборный завод работает в оборонно-промышленном комплексе и входит в АО «КРЭТ» (госкорпорация «Ростех»).

- В содружестве с правительством Рязанской области мы хотим сделать вклад в создание зарядной инфраструктуры для электромобилей в Рязани и безвозмездно передаем две зарядные станции для реализации этого пилотного проекта, - сказал Виноградов.

Кабмин на мероприятии представляла зампредседателя правительства Светлана Горячкина. Она отметила, что для создания в регионе зарядной инфраструктуры создана рабочая группа. Перспективные точки размещения станций вместе с администрацией Рязани уже определены, но пока не названы.

Автоновости