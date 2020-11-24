В Рязани установят зарядные станции для электромобилей

Рязани безвозмездно передадут две зарядные станции для электромобилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязани безвозмездно передадут две зарядные станции для электромобилей. Такое заявление сделал генеральный директор предприятия-производителя - АО «ГРПЗ» - Борис Виноградов на презентации продукции гражданского назначения.

Напомним, приборный завод работает в оборонно-промышленном комплексе и входит в АО «КРЭТ» (госкорпорация «Ростех»).

- В содружестве с правительством Рязанской области мы хотим сделать вклад в создание зарядной инфраструктуры для электромобилей в Рязани и безвозмездно передаем две зарядные станции для реализации этого пилотного проекта, - сказал Виноградов.

Кабмин на мероприятии представляла зампредседателя правительства Светлана Горячкина. Она отметила, что для создания в регионе зарядной инфраструктуры создана рабочая группа. Перспективные точки размещения станций вместе с администрацией Рязани уже определены, но пока не названы.