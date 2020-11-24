Новые случаи коронавируса выявили в 36 точках Рязанской области

В Рязанской области за сутки выявили 115 случаев коронавирусной инфекции в 36 населенных пунктах. Такую статистику 24 ноября представил оперштаб.

53 теста на COVID-19 оказались положительными в Рязани. Сразу шесть заболевших прибавилось в Туме, и теперь с начала пандемии там заразились 102 человека.

На карте пандемии продолжают появляться новые точки, и теперь вирус обнаружили в селе Пустынь (Касимовский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 23 ноября:

- Рязань - 6963 случая с начала пандемии (+53);

- Рязанский район – 557 (+4) (Дядьково – 48 (+1), Искра – 10 (+1), Гавердово – 2 (+1), Дашки 2-е – 2 (+1));

- Скопин – 423 (+1);

- Ряжск – 342 (+5);

- Касимов – 323 (+2);

- Рыбное – 309 (+2);

- Сасово – 281 (+3);

- Клепиковский район – 233 (+6) (Тума – 102 (+6));

- Новомичуринск – 208 (+2);

- Шиловский район – 207 (+1) (Лесной – 71 (+1));

- Рыбновский район – 205 (+1) (Пощупово – 24 (+1));

- Касимовский район – 195 (+4) (Сынтул – 10 (+2), Лашма – 9 (+1), Пустынь – 1 (+1));

- Михайловский район – 182 (+1) (Октябрьский – 56 (+1));

- Шилово – 174 (+1);

- Михайлов – 151 (+2);

- Александро-Невский район – 112 (+1) (Студенки – 16 (+1));

- Старожиловский район – 109 (+2) (Рязанские сады – 12 (+1), Гребнево – 6 (+1));

- Сапожок – 95 (+2);

- Кораблино – 91 (+2);

- Старожилове – 89 (+2);

- Шацкий район – 89 (+1) (Печины – 2 (+1));

- Шацк – 77 (+3);

- Спас-Клепиках – 75 (+4);

- Пронске – 67 (+1);

- Милославское – 64 (+3);

- Милославский район – 62 (+2) (Чернава – 4 (+1), Горняк – 3 (+1));

- Ухолово – 57 (+1);

- Пителино – 14 (+2);

- Пителинский район – 11 (+1) (Пеньки – 2 (+1)).