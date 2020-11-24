Власти обещают ездить по жалобам рязанцев на плохую уборку

24 ноября в Рязани городские чиновники и руководители муниципальных предприятий обсудили зимнюю уборку города. Рядом поручений отметился замглавы администрации города Владимир Бурмистров.

Власти намерены усилить контроль за подрядчиками, которые должны грейдировать дороги и вывозить снег, а также обрабатывать проезжую часть и тротуары против гололеда.

«МБУ «ДБГ» поручено уделить особое внимание обработке и очистке тротуаров и пешеходных дорожек», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ответственные лица должны будут еженедельно встречаться с управляющими компаниями, следить за соблюдением ими Правил благоустройства, и отравлять отчеты Бурмистрову. Власти также пообещали, что регулярными станут объезды по адресам жалоб горожан.

«Зима у нас наступает каждый год. Но почему-то некоторые организации к этому до сих пор не готовы. Будем осуществлять круглосуточный контроль, ежедневно направлять уведомления, а информацию передавать в контролирующие ведомства», - цитируют Бурмистрова.