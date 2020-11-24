На дистанционке в Рязани пока будет лишь каждый пятый школьник

Пока Рязань переходит на дистанционное обучение частично.

23 ноября на «правительственном часе» в Рязанской областной Думе выступила министр образования региона Ольга Щетинкина. Речь шла о так называемом веерном переходе школ Рязани на дистанционный формат обучения.

Напомним, с 23 по по 6 декабря на дистанционку отправили 5-6 классы, с 7 по 20 декабря домашнюю вахту принимают 7,8 и 10 классы. Начальные и выпускные классы учатся в традиционном формате.

- Этот режим позволит сократить количество детей, одновременно находящихся в школе, на 20-22%, - сообщает пресс-служба облдумы со слов Щетинкиной.

Щетинкина перечислила проблемы, которые обнажил прошлый период дистанционки: низкое качество каналов связи и подключения, отсутствие технологии системного обучения только с помощью электронных ресурсов, недостаточный уровень владения дистанционными технологиями педагогов.

Теперь школы будут пользоваться региональной электронной платформой, разработанной в срочном порядке. Работе с ней, по словам Щетинкиной, педагогов обучили.

Также министр заявила, что при подготовке к новому учебному году 159 школ по области обеспечили широкополосным интернетом. Компьютерную технику обновили в 68 школах и 17 ссузах.