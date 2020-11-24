Мэрия разберется с водителем маршрутки №58, который высадил рязанку посреди дороги. Фото: Людмила Галкина | https://vk.com/ntrzn

Власти Рязани пообещали разобраться с водителем, который якобы высадил пассажирку посреди дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Управление транспорта проводит проверку по фактам, указанным в публикации в социальных сетях. Информацию уже довели до сведения перевозчика. В отношении водителя примут соответствующие меры», - говорится в сообщении.

Напомним, в одном из пабликов рязанка пожаловалась на водителя маршрутки №58, который высадил ее не на остановке, а на проезжей части.

«23 ноября в начале девятого утра села на остановке «улица Свобода» в микрорайоне Семчино. Попросила остановить на «Телезаводе». Увидев, что водитель не перестраивается, сказала еще раз, что мне нужно выйти на «Телезаводе». Но водитель мне сказал, что он туда заезжать не собирается, хотя эта остановка не по требованию и входит в маршрут. На мою фразу, что я оплатила проезд, водитель, продолжая стоять в левой полосе, открыл мне дверь и сказал выходить», - написала женщина.

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