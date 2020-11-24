Дело по разбойным нападениям в Рязанской области передано в суд

Налетчик поживился небольшими суммами - погулял на свободе недолго. Фото с видеокамеры.

Рязанские оперативники задержали в августе 29-летнего воронежца, подозреваемого в двух вооруженных нападениях на офисы выдачи микрозаймов в Скопине и Ряжске.

В первом случае, сразу же после открытия отделения он в капюшоне и маске ворвался в помещение и в присутствии посетительницы, угрожая ножом, потребовал у 31-летней сотрудницы деньги. Воспользовавшись ее замешательством, налетчик забрал из ящика стола около 30 тысяч рублей и скрылся. В Ряжске злоумышленник в маске и солнцезащитных очках, на руках которого уже были перчатки, угрожая 34-летней женщине ножом, похитил более 4500 рублей.

Полицейские следователи выяснили: мужчина отбывал наказание за грабеж и разбойное нападение на офис выдачи микрозаймов. Он приехал в одно из сел Скопинского района на несколько дней в гости к своему знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, воронежец решил пополнить свой бюджет испытанным способом. В каждом случае он использовал разные ножи и средства маскировки, выбрасывая их после совершения преступлений.

Следователи окончили расследование уголовного дела по двум эпизодам ч.2 ст.162 УК РФ и с обвинительным заключением направили его в суд.

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