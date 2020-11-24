Рязань заняла второе место в рейтинге плохих дорог России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город Рязань занял второе место в списке российских городов с дорогами, сообщает SuperJob. Опередил родину Циолковского и Евпатия Коловрата только Новосибирск, на третьем месте - Иркутск. Такие данные специалисты сервиса получили, опираясь на результаты опросов граждан.

Отметим, что самые лучшие дороги в России пролегают в Тюмени, Казани и Москве.

Напомним, в регионе не так давно появилась еще одна дорога, которая соединит Рязанскую и Тульскую области. По мнению властей, она повысит туристическую привлекательность русской глубинки (читать подробнее).

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