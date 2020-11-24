Фомин официально передал бразды правления рязанским отделением ЕР

Аркадий Фомин. Фото: rznoblduma.ru

23 ноября генсовет «Единой России» принял отставку председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина с поста секретаря регионального отделения.

«На этом посту я работал более 12 лет. Эти годы были для меня по-настоящему хорошей школой жизни. Мы вместе учились не только на чужих, но и на своих ошибках», - написал Фомин в Facebook.

Фомин вспомнил нескольких партийных деятелей, как он выразился, «старой гвардии», которые участвовали в его становлении как политика. В частности, Николая Булаева. Также он заявил, что «будет продолжать активно заниматься партийной работой» и помогать новому секретарю отделения.

Напомним, рулить партией власти в Рязанской области теперь будет действующий губернатор Николай Любимов.