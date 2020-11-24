Стали известны дата и место прощания с ректором РГАТУ Николаем Бышовым

24 ноября в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева пройдет гражданская панихида, на которой можно попрощаться с умершим ректором вуза Николаем Владимировичем Бышовым.

Начало церемонии в 10:00 по адресу: улица Костычева, 1.

«Ушел из жизни отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, мудрый наставник, грамотный, компетентный, энергичный и талантливый руководитель, хороший организатор, профессионал в своем деле, надежный коллега, любящий отец и сын.

Ушел из жизни ректор, рожденный вузом», - говорится в некрологе.

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