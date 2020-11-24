В среду на четырех улицах Рязани отключат электричество

В среду, 25 ноября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – обрезка и валка аварийных деревьев.

В среду с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Корнилова, дома с 1 по 64;

- улица Мусоргского, дома с 20/33 по 65;

- улица Гайдара, дома с 1 по 64;

- улица Щорса, д. 9, д. 10, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 22.

Обрезать деревья будет муниципальное учреждение Дирекция по благоустройству Рязани.

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