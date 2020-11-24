Последние новости по коронавирусу в Рязани на 24 ноября: в больницах лежат 435 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 24 ноября в больницах Рязанской области находятся 435 пациентов, зараженных коронавирусом. То есть, за сутки не произошло никаких изменений. Среди пациентов – двое детей, сообщает оперативная группа.

Состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 43 человека, из них 19 (+1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - заверяют чиновники.

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