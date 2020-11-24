В Скопинском районе ввели ограничения для людей и транспорта из-за неразорвавшихся снарядов

В Скопинском районе, в радиусе трех километров от места взрывов на военном складе, осталось большое количество неразорвавшихся снарядов, их фрагментов и осколков. Все они опасны для населения, сообщает районная администрация.

В связи с этим, в радиусе трех километров от воинской части закрыты маршруты прохода людей и движения транспорта, за исключением дорог в населенные пункты Дегтярка, Журавлиха и Шелемишевские Хутора.

«Работы по ликвидации последствий ЧС все еще продолжаются, в связи с чем просим население о помощи и сообщать в полицию, администрацию района об обнаружении или перемещении боеприпасов и их фрагментов», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе поселка Желтухинский Рязанской области, загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Пожарный расчет воинской части попытался потушить возгорание, но ничего не получилось (подробнее с видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!