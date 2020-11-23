Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Филиппов.
Новым начальником управления образования и молодежной политики администрации Рязани назначен Дмитрий Филиппов, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее чиновник работал в должности директора школы №49.
Напомним, прежний глава управления образования Дмитрий Донсков уволился по собственному желанию в конце октября, проработав менее одного года (читать подробнее).
Как рязанцы могут связаться с Дмитрием Филипповым:
Адрес приемной: Рязань, улица Ленина, 45а, кабинет №311.
Дни и время приема: первый и третий вторник месяца с 16:00 по 18:00 по предварительной записи.
Телефон: (4912) 25-62-01.
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