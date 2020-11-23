Девять районов Рязанской области останутся без телевидения и радио

В Рязанской области на несколько дней отключат теле и радиовещания, сообщает региональный минтерпол. По информации областных чиновников, причина в отключении – работы по монтажу оборудования.

Монтировать оборудование сотрудники РТРС «Рязанский ОРТПЦ» будут на телевышке в Мосолове 24 и 25 ноября. Из-за этого с 00:09 до 17:00 не будет сигнала цифрового ТВ в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.

Остальные жители Рязанской области будут получать телесигнал без перебоев. По крайней мере, так обещают рязанские власти.

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