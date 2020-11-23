Рязанцам рассказали, как выбрать надежного застройщика

Фото: компания "Мармакс".

Специалисты в строительной области рассказали, как выбрать надежного застройщика, который не обманет, вовремя исполнит свои обязательства и предоставит квартиру, отвечающую ожиданиям.

В первую очередь стоит обратить внимание на общественное мнение о существующих девелоперах: что говорят о них в городе, не было ли громких скандалов. Также важный момент — современность и открытость строительной компании: есть ли у нее свой сайт, ведет ли страницы ВКонтакте и Instagram, есть ли свои каналы на популярных площадках, таких как Яндекс. Дзен или YouTube. Все это относят к преимуществам открытого общения с клиентами и потенциальными покупателями.

Кроме того, необходимо, чтобы девелопер предоставил в открытом доступе необходимую документацию и отчетность о строящихся и уже сданных объектах. Плюсом будет и высокие позиции компании в рейтингах и топах, например, Единого ресурса застройщиков. Подробно о том, как выбрать надежного застройщика, можно прочитать на канале девелопера «Мармакс» в Яндекс.Дзен.

«Для нас важно, чтобы жители Рязани осознанно выбирали честную компанию и получали только положительные эмоции от сотрудничества с застройщиком. Команда «Мармакс» открыта к общению с вами, наши специалисты могут ответить на все вопросы по телефону 500-005», — отметила руководитель отдела продаж девелопера Анна Терехова.

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