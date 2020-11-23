Продукция РНПК снова оказалась в списке «100 лучших товаров России»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является многократным победителем программы.

Продукция АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество НК «Роснефть») вновь стала лауреатом престижного конкурса «100 лучших товаров России» 2020 года.

В этот раз награды удостоились малосернистое судовое топливо с улучшенными экологическими показателями RMLS 40 вид ЭII. Топливо также отмечено Почетным дипломом «Золотая сотня» и званием Новинка всероссийской конкурсной программы.

Судовое топливо RMLS 40 вид ЭII стало очередной новинкой в товарной корзине АО «РНПК» в 2020 году. Его производство стало возможным в результате поэтапной модернизации и реконструкции производственных мощностей завода, реализуемых в рамках корпоративной стратегии развития «Роснефть 2022», где ключевым направлением является обеспечение технологического лидерства Компании. Продукт отличается низким содержанием серы - до 0,5 %, что полностью соответствует требованиям международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL. Бункеровка судов современным экологичным топливом в морских портах позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду.

- В год 60-летнего юбилея нашего завода нам вдвойне приятно получить такую престижную награду. Мы посвящаем ее нашим уважаемым ветеранам завода, тем, кто заложил основу нефтепереработки в рязанском регионе. Появление нового продукта в производственной линейке - это хороший знак, что завод стратегически важен и конкурентоспособен в реальном секторе российской экономики, - поделился - сказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

Напомним, Рязанская нефтеперерабатывающая компания является многократным победителем программы «100 лучших товаров России». Регулярно с 1998 года продукция завода входит в списки итоговых каталогов конкурса «100 лучших товаров России» с присуждением знака качества.

НАША СПРАВКА

Продукция АО «РНПК», отмеченная за время существования программы дипломами лауреата и дипломанта с внесением в общероссийские каталоги «100 лучших товаров»:

1998 год - Рязанские бензины серии РЭК;

2000 год - масла моторные - лауреаты Программы;

2001 год - дизельное топливо с улучшенными экологическими свойствами – дипломант Программы;

2006 год – топливо дизельное Евро экологического класса 3 – лауреат программы, бензины автомобильные экологического класса 3 – дипломанты Программы;

2007 год – бензины автомобильные для автомобилей класса Евро-4 и бензины автомобильные ULTIMATE – лауреаты Программы;

2009 год - топливо дизельное Евро 5 с содержанием серы до 10 ррм и топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт – лауреаты Программы;

2011 год - два вида продукции РНПК: неэтилированные бензины (Премиум Евро-95 вид II; Супер Евро-98 вид II) и дизельное топливо – лауреаты Программы;

2012 год - автомобильные бензины класса 4 марок Pulsar-92 и Pulsar-95, а также топливный сжиженный углеводородный газ пропан-бутан автомобильный включены в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»;

2013 год - бензин автомобильный фирменный Pulsar-95, класс 5 - лауреат, бензины неэтилированные Премиум Евро-95, вид III и Супер Евро-98, вид III – дипломанты;

2014 год - топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и дизельное топливо летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5.

2015 год - бензин неэтилированный АИ-92- К5 и дизельное топливо зимнее - К5 – лауреаты

2016 год - топливо судовое дистиллятное DMF вид I по СТО 85778267-002-2014

2017 год - битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

2018 год – автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки АИ-100-К5 стал лауреатом Программы, а также награжден Почетным дипломом «Золотая сотня».

2019 год – бензины АИ-95-К5 «Евро 6».

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