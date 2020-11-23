Мэр Рязани Елена Сорокина завела страницу во «ВКонтакте».

Глава администрации Рязани Елена Сорокина завела личную и официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте». Об этом мэр сообщила в своем первом посте. Чиновничьим канцелярским языком Елена Борисовна напомнила, что «около года назад я впервые опробовала такой формат для выявления острых проблем и оперативного реагирования».

За это время она якобы получила серьезный опыт онлайн-общения с жителями, но призналась, что лично реагировать на сообщения рязанцев у нее вряд ли получится.

— Но читать и контролировать исполнение поручений - должна успевать. Поэтому на моей странице будут отвечать специалисты администрации города и других ведомств. Если мы не сможем в комментариях подобрать верные слова, я приглашу вас на прием или дам контакты специалиста, который поможет в решении проблемы, — написала Сорокина. Или специалисты администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!