Появилась еще одна дорога, соединившая Рязанскую и Тульскую области

Фото: Александр ФЕДОСЕЕВ.

Строительство асфальтированной дороги в районе деревни Красное Михайловского района Рязанской области и села Хитровщина Кимовского района Тульской области началось год назад. Тогда в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был построен мост через речку Улыбыш и заново проложен четыреста пятидесятиметровый участок дорожного полотна. Однако работы производились только на рязанской стороне. Их выполняли рабочие Михайловского ДРСУ.

В летом и осенью этого года работы продолжились уже на территории Тульской области. Дорожниками тульских организаций проложен участок дороги от автомобильной трассы «Кимовск-Новольвовск» к деревне Красное Михайловского района (до границы Рязанской области).

Дорога призвана, в том числе повысить туристическую привлекательность тульской и рязанской глубинок. Неподалеку от Красного – в селе Жмурово и деревне Шанчерово – находятся музей и памятник Василию Агапкину, автору известного марша «Прощание славянки». А на тульской стороне совсем недалеко простирается легендарное Куликово поле.