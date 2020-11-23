Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области назначена Анжелика Евдокимова

Анжелика Владимировна Евдокимова.

В понедельник, 23 ноября, Рязанская областная Дума утвердила новым уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжелику Владимировну Евдокимову.

Ее кандидатуру внес губернатор Рязанской области Николай Любимов, а представил депутатам заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев.

Полковник юстиции Анжелика Евдокимова последние годы занимала должность старшего помощника руководителя СУ СК России по Рязанской области по взаимодействию со СМИ.

Напомним, что ранее должность уполномоченной по правам ребенка в Рязанской области занимала Екатерина Мухина, но этой осенью она была избранна депутатом областной Думы и сложила полномочия детского омбудсмена.