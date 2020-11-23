Утром понедельника Рязань встала в 10-балльных пробках

Фото: vk.com/narodnayaryazan

Утром понедельника, 23 ноября, «Яндекс» оценил пробки в Рязани на 10 баллов из 10. «Бордовые» зоны с минимальной скоростью потока наблюдаются на Московском, Голенчинском, Михайловском шоссе, проезде Шабулина, улицах Спортивной, Бирюзова, Каширина, Советской Армии, Новоселов, Зубковой, Трудовой, Военных Автомобилистов.

Напомним, движение по-прежнему закрыто на участках улицы Ленина (в районе реконструируемого моста через Лыбедь) и улицы Советской Армии (со стороны улицы Большой).

Усугубил дорожную ситуацию, по всей видимости, выпавший снег. В группе «Народная Рязань» горожане также сообщают о перебоях в работе общественного транспорта.