По официальной версии в больницах Рязани находятся 435 пациентов с COVID-19

Число "тяжелых" больных незначительно уменьшилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что по состоянию на вечер 22 ноября в лечебных учреждениях Рязани находятся 435 пациентов с COVID-19, в том числе 2 ребенка.

Состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 43 рязанца, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Чтобы обезопасить себя от проникновения инфекции в организм, необходимо находиться в Пителинском районе. Там всего 10 официально признанных больных с коронавирусом.

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При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (подробнее)