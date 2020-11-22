Рязанской женской команде не удалось громко "хлопнуть дверью"

ЖФК "Звезда-2005" завоевала бронзовые медали. Фото с сайта клуба.

В последней игре сезона-2020 по женскому футболу для рязанской команды решалось, окажется ли на пьедестале почета она, или же ее очный соперник. Все решалось в Перми 22 ноября. С одной стороны, у рязанок было преимущество в одно очко, поэтому даже ничейный результат ее устраивал. С другой стороны, у пермской "Звезды-2005" - преимущество своего поля, но нужна только победа.

Уже в самом начале хозяйки вышли вперед. После фола последней надежды рязанского вратаря Олеся Курочкина с пенальти распечатала рязанские ворота. Но уже через 15 минут защитница гостей Надежда Колтакова также с 11-метровой отметки счет сравняла.

В начале второго тайма Екатерина Пантюхина замкнула фланговый прострел и вывела пермячек вперед 2:1. Увы и ах, несмотря на старания рязанских девушек, счет на табло не изменился. "Рязань-ВДВ" заканчивает сезон без медалей...