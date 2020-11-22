В связи с ухудшением погодных условий мэрия обратилась к жителям Рязани

Фото иллюстрирует, где именно в первую очередь обрабатывают улицы. Фото: сайт горадминистрации.

В связи с ухудшением погодных условий городская администрация обратилась к жителям областного центра с просьбой быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, автомобилистам — соблюдать скоростной режим и парковать личный транспорт с соблюдением ПДД, чтобы не создавать помех работе спецтехники.

При этом пресс-служба подчеркнула, что городские службы продолжают в круглосуточном режиме проводить обработку дорог и тротуаров противогололедной смесью во всех районах областного центра.

19 ноября, на следующий день после ледяного дождя, мэрия Рязани отчиталась: к 11.00 город полностью обработан. На что в социальных сетях жители областного центра отреагировали саркастически, зачастую комментарии содержали непечатные синонимы слова "врут".

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