23 ноября, в понедельник, в Рязани ждут мокрый снег и порывистый ветер

Мокрый снег имеет свойство таять, но вдруг ударит мороз?
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
23 ноября облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха по области ночью -6…-1°С, днём -3…2ºС. Такой прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.
Напомним, что из-за гололедицы, возникшей после ледяного дождя, накрывшего регион, резко возросло число травмированных рязанцев. А специализированные лечебные учреждения работали в авральном режиме.
В связи с ухудшением погодных условий чиновники городской администрации Рязани обратились к жителям областного центра.
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