В Рязани за сутки сразу прибавилось 50 заболевших COVID-19

В рязанской глубинке можно обезопасить себя от коронавируса. Фото: Павел АВЕРИН

Опергруппа при правительстве Рязанской области обнародовала официальную версию по больным коронавирусом в муниципалитетах региона. Согласно официальной информации в Рязани за истекшие сутки прибавилась практически сразу половина - 50 из 113 - больных COVID-19.

У региональных "лидеров" по пандемии коронавируса незначительные прибавления:

- Рязанский район +4;

- Скопин +4;

- Ряжск +1;

- Рыбное +3;

- Сасово +3;

- Шиловский район +3;

- Касимовский район +1.

Как оказалось, чтобы обезопасить себя от проникновения инфекции в организм, необходимо находиться в Пителинском районе. Там всего 10 официально признанных "ковидных" больных.

Напомним, что 950 рязанских детей уже заразились коронавирусом. При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.

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