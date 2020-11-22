В Рязани за сутки сразу прибавилось 50 заболевших COVID-19

В рязанской глубинке можно обезопасить себя от коронавируса.
Фото: Павел АВЕРИН
Опергруппа при правительстве Рязанской области обнародовала официальную версию по больным коронавирусом в муниципалитетах региона. Согласно официальной информации в Рязани за истекшие сутки прибавилась практически сразу половина - 50 из 113 - больных COVID-19.
У региональных "лидеров" по пандемии коронавируса незначительные прибавления:
- Рязанский район +4;
- Скопин +4;
- Ряжск +1;
- Рыбное +3;
- Сасово +3;
- Шиловский район +3;
- Касимовский район +1.
Как оказалось, чтобы обезопасить себя от проникновения инфекции в организм, необходимо находиться в Пителинском районе. Там всего 10 официально признанных "ковидных" больных.
Напомним, что 950 рязанских детей уже заразились коронавирусом. При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!