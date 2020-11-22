Прокурор протестует против решения Рыбновского райсуда по экс-мэру Панфилову

Фото Панфилова в модном тренде: демонстрирует дорогие часы. Фото: ИД "Пресса".

30 октября Рыбновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Рыбное Михаила Панфилова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Градоначальник переоформил муниципальную трехкомнатную квартиру на улице Большой площадью 83 кв. м в свою собственность - эту информацию проверяла прокуратура. В нарушение установленных законом требований через год он своим постановлением исключил данную квартиру из категории специализированного жилищного фонда. После этого мэр города заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся.

Так вот, Рыбновский райсуд прекратил уголовное преследование, назначив судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. С этим постановлением суда прокурор не согласился и 9 ноября написал апелляцию, которая находится на рассмотрении в Рязанском областном суде.

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