950 рязанских детей уже заразились коронавирусом

Своевременная диагностика - залог успеха в лечении.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По официальным данным в Рязанской области за истекшие сутки обнаружены еще 113 человек с коронавирусной инфекцией.
Если брать в целом, то коронавирус диагностирован у 950 рязанских детей. 483 рязанца старше 80 лет тоже подвержены этой заразе. Число заболевших COVID-19 жителей региона в возрасте от 65 до 80 лет равняется 2278. У 3886 человек в возрасте от 18 до 45 лет также диагностирован коронавирус.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 5518 человек.
Тем временем, о пугающей ситуации взаимодействия людей с "короной" с простудившимися жителями областного центра в рязанской поликлинике №2 высказались власти. «Доктора болеют». Только этим оправдывают нехватку кадров официальные лица.
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