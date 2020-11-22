950 рязанских детей уже заразились коронавирусом

Своевременная диагностика - залог успеха в лечении. Фото: Артем КИЛЬКИН

По официальным данным в Рязанской области за истекшие сутки обнаружены еще 113 человек с коронавирусной инфекцией.

Если брать в целом, то коронавирус диагностирован у 950 рязанских детей. 483 рязанца старше 80 лет тоже подвержены этой заразе. Число заболевших COVID-19 жителей региона в возрасте от 65 до 80 лет равняется 2278. У 3886 человек в возрасте от 18 до 45 лет также диагностирован коронавирус.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 5518 человек.

Тем временем, о пугающей ситуации взаимодействия людей с "короной" с простудившимися жителями областного центра в рязанской поликлинике №2 высказались власти. «Доктора болеют». Только этим оправдывают нехватку кадров официальные лица.

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