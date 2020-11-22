Рязань и область: добавилось за истекшие сутки еще 113 "ковидных" больных

113 прибавилось. Когда же будет плато? Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области за истекшие сутки в регионе выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 13115 рязанцев.

Тем временем, география пандемии продолжает расширяться - идет в глубинку Рязанской области. Впервые коронавирус обнаружили в четырех населенных пунктах: Бозово (Клепиковский район), Ермолово, Кулово (оба - Касимовский район), Заполье (Старожиловский район).

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