В Рязани в огне пожара утром 22 ноября сгорели двое мужчин

Тушили считанные минуты... Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 ноября в 09 часов 28 минут поступило сообщение о пожаре на Колхозной улице в городе Рязани. На пожар выехали 3 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров. Но... Пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщила нам, что в огне погибли двое мужчин. Справиться с огнем удалось в 9 часов 50 минут.

Напомним, что на днях на пожаре в Гусь-Железном погибла семья из четырех человек - двое детей и их родители. Жители Касимова и района собрали в течение считанных часов собрали 200 тысяч рублей на похороны.