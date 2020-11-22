Уроженка Рязани Трусова впервые во взрослой карьере осталась без медали

Саша проиграла битву за Гран-при России, но Олимпиада еще впереди. Фото: портал sports.ru.

После четырех падений теперешний тренер Евгений Плющенко пытался шутить и предлагал мороженое - раскрывает детали провала воспитанницы рязанской школы фигурного катания Александры Трусовой sports.ru.

В произвольной на Гран-при России Саша поплыла: четыре падения, разваленная постановка (которая и так читается с трудом) – и пролет мимо подиума. Впервые во взрослой карьере. Такая формулировка на популярном спортивном портале показывает полное фиаско Саши. Прошел слух, что у не есть проблемы со здоровьем/травма и что это может сказаться. Трусова же на это не ссылается:

- Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму. После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость, но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?, - задала риторический вопрос фигуристка, которую специалисты считают явной фавориткой на предстоящей Олимпиаде.