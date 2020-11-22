Пандемия внесла свои коррективы в движение общественного транспорта. Фото: Павел АВЕРИН

С 23 ноября в Рязани изменится схема движения маршрутки №91. Решение о корректировке маршрута принято перевозчиком в связи с пандемией - «круг движения» значительно увеличился. Изменен конечный остановочный пункт «ТРЦ М5 Молл» на «Улица Новаторов».

Из начального в конечный остановочный пункт автобусы следуют по ул. Новаторов, ул. Крупской, (в обратном направлении по ул. Костычева) 7-му Мервинскому проезду, Мервинской ул., Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, Спортивной ул., ул. Есенина, ул. Кальной, Касимовскому шоссе, ул. Большой, ул. Тимакова, ул. Полевой.

Напомним, что власти вернули автобус №13 на прежний маршрут. Откат изменений объяснили «техническими накладками» и заверили, что это временно

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