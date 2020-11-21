Тренер «Спартака» подарил юному рязанцу дорогостоящий протез

Никита Патрей из Новомичуринска. Фото: spartakforkids.com

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско вместе с фондом «Спартак - детям» подарил бионический протез Никите Патрею из города Новомичуринск Рязанской области. Такой щедрый и чрезвычайно важный подарок юноша получил на свое 16-летие.

- Никита, я знаю, что ты любишь спорт и никогда не отказывался от своей мечты. Поэтому я решил помочь тебе, - сказал Тедеско.

Наставник пожелал мальчику скорейшего восстановления после операции и пригласил его лично встретиться на «Открытие Арене».

Диагноз Никиты – культя предплечья левои руки. Несмотря на все сложности, парень растет активным, веселым и сильным духом, увлекается футболом, хоккеем, плаванием, велоспортом. В 2021 году он окончит 9 класс и продолжит обучение в колледже или лицее.

«Какую бы специальность не выбрал подросток, он четко понимает, что без современного протеза обучение и дальнейшее получение профессии будет сложным. Бионическая рука в ситуации Никиты совсем не роскошь, а реальная возможность жить полной жизнью», - рассказали о подопечном в фонде.

На протез понадобилось собрать 490 тысяч рублей.