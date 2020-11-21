В четырех рязанских поселениях впервые обнаружили коронавирус

Оперштаб обновил статистику распространения коронавируса в Рязанской области.

21 ноября оперштаб обновил статистику распространения коронавируса в Рязанской области. Согласно ей, из 116 новых случаев заражения за сутки 75 выявили в Рязани.

Впервые COVID-19 обнаружили в четырех населенных пунктах рязанской глубинки: Бозово (Клепиковский район), Ермолово, Кулово (оба - Касимовский район), Заполье (Старожиловский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 20 ноября:

- Рязань - 6758 случаев с начала пандемии (+75);

- Рязанский район – 545 (+3) (Поляны – 73 (+2), Дубровичи – 13 (+1));

- Скопин – 416 (+4);

- Ряжск – 331 (+1);

- Рыбное – 303 (+1);

- Сасово – 269 (+4);

- Клепиковский район – 227 (+3) (Тума – 96 (+1), Макеево – 2 (+1), Бозово – 1 (+1);

- Скопинский район – 210 (+2) (Вослебово – 27 (+1), Моховое – 4 (+1));

- Новомичуринск – 206 (+1);

- Касимовский район – 190 (+2) (Ермолово – 1 (+1), Кулово – 1 (+1));

- Михайловский район – 179 (+1) (Октябрьский – 54 (+1));

- Спасский район – 179 (+1) (Желобова Слобода – 2 (+1));

- Михайлов – 147 (+1);

- Старожиловский район – 107 (+3) (Истье – 27 (+1), Ивановское – 4 (+1), Заполье – 1 (+1));

- Чучково – 90 (+1);

- Кораблино – 87 (+1);

- Спасск-Рязанский – 81 (+5);

- Сасовский район – 80 (+2) (Кустаревка – 5 (+1), Темгенево – 3 (+1));

- Милославский район – 60 (+2) (Топилы – 3 (+2));

- Милославское – 58 (+2).