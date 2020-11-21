Четвертый день в Рязанской области не обходится без жертв COVID-19

Четыре дня подряд в Рязанской области пополняется печальный список жертв COVID-19. 21 ноября появилась информация еще о двух погибших.

Стоит помнить, что обычно с момента фактической даты смерти проходит несколько недель, прежде чем оперштаб по результатам исследований примет решение о включении/невключении в статистику летального исхода при коронавирусной инфекции.

С начала ноября стало известно уже о 17-м смертельном случае, а с апреля – о 80-м.

Общее число заболевших с начала пандемии 21 ноября перевалило за 13 тысяч. За сутки при тестировании выявили еще 116 случаев заражения.

185 человек за сутки признали выздоровевшими. Число людей, справившихся с болезнью, возросло до 9985.