Главврач поликлиники №2 ответила на жалобы рязанцев

Фото: Городская поликлиника N°2.

Минздрав Рязанской области вслед за правительственным оперштабом высказался о ситуации в городской поликлинике №2. Люди сигнализируют о нехватке специалистов, огромных очередях и безуспешных попытках дозвониться до регистратуры.

«Конечно, врачи тоже люди, они могут болеть, находиться в декретном отпуске, но, тем не менее, ежедневно в поликлинике в каждую смену ведут плановый прием три терапевта, - утверждает главный врач поликлиники №2 Людмила Сорокина. - Еще один терапевт принимает пациентов без талонов, в порядке живой очереди».

Пациентов с температурой и признаками ОРВИ, по заверению минздрава, примают в две смены в фильтр-боксе на первом этаже. Тогда как такие пациенты замечены и у другого кабинета на четвертом этаже – вперемежку с людьми без симптомов респираторных инфекций.

Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит кадров, Рязанский медицинский госуниверситет направил в поликлинику №2 восемь клинических ординаторов для приема пациентов. Одновременно с этим минздрав утверждает, что укомплектованность медучреждения медицинским персоналом составляет около 84%. Ранее «Комсомолке» рассказали, что ситуация куда плачевнее, и спровоцировала ее недавняя оптимизация.