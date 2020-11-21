В Рыбном назначили главу администрации вместо отданного под суд

Алексей Полукаров. Фото: ryazpressa.ru

Вместо отданного под суд Михаила Панфилова главой администрации города Рыбное станет его бывший заместитель Алексей Полукаров. После сложения Панфиловым своих полномочий он временно исполнял обязанности градоначальника.

Кандидатуру Полукарова единогласно поддержал местный Совет депутатов 20 ноября. Вторым кандидатом на пост главы администрации числился заместитель директора МБУ «Благоустройство» Иван Лапкин, пишет издательство «Пресса».

Напомним, предшественника Полукарова обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело о получении Панфиловым трехкомнатной квартиры передано в суд в августе.