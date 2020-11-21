О пугающей ситуации в рязанской поликлинике №2 высказались власти

Очередь на прием к терапевту в поликлинике №2. Фото анонимного авторства в соцсети.

Власти региона высказались о пугающей ситуации в рязанской городской поликлинике №2.

«В двух терапевтических отделениях [из-за увольнений] вместо 32 специалистов работают всего 14 (вместе с заведующими), причем значительная их часть – это вчерашние студенты», - ранее сообщал kp.ru.

По данным сотрудников медучреждения, отток кадров в поликлинике №2 начался после присоединения к ОКБ имени Семашко. Бесследно уход квалифицированных специалистов пройти не мог.

«Прием пациентов с температурой идет в одном кабинете с повторными, там человек 30 на небольшом пятачке. Пациенты звонят в ковидный кол-центр, чтобы сдать мазок, им отвечают, что запись на две недели, так что приходите сами. Притом что с температурой вообще обязаны смотреть на дому, но тут просто некому. Врачи валятся с ног. Дозвониться тоже невозможно», - обрисовал последствия кадрового голода человек, посетивший поликлинику №2 20 ноября.

Конечно, врачи и сами не застрахованы от болезней, потому часть из них сейчас работать не может. На это и сделал упор минздрав, ни словом не обмолвившись об увольнениях:

«Да, доктора болеют, и нагрузка на медицину в целом сильно возросла. Туда направлены 8 ординаторов РГМУ, которые возьмут на себя значительную часть работы с пациентами. Что касается конкретных жалоб, мы по каждой из них разберемся и примем меры», - сказал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Оперативный штаб правительства Рязанской области сообщил, что проводит проверку по поводу жалоб на медицинское обслуживание в поликлинике №2. На место помимо Прилуцкого выезжали вице-губернатор Игорь Греков и Дмитрий Хубезов - первый зампред облдумы, бывший главврач ОКБ. Последний курирует проект обучения волонтеров для медучреждений региона.