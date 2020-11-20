В Рязанской области умерла глава сельского поселения с COVID-19

Надежда Владимировна Чикина.
В среду, 18 ноября, умерла глава Рачатниковского сельского поселения Михайловского района Надежда Владимировна Чикина.
Ранее у Надежды Владимировны подтвердили COVID-19.
В органах исполнительной власти Надежда Владимировна работала с 2002 года, в том числе была депутатом Михайловской районной Думы.
Соболезнования в связи с тяжелой утратой выразил глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров:
- Надежда Владимировна оставила светлую и добрую память о себе. При ее активном участии успешно реализованы проекты и инициативы по благоустройству территории Рачатниковского сельского поселения. Она останется в наших сердцах жизнерадостным и открытым человеком, которого нам будет не хватать.
2 декабря Надежде Чикиной исполнилось бы 60 лет…
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Надежды Владимировны.
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