В Рязанской области умерла глава сельского поселения с COVID-19

Надежда Владимировна Чикина.

В среду, 18 ноября, умерла глава Рачатниковского сельского поселения Михайловского района Надежда Владимировна Чикина.

Ранее у Надежды Владимировны подтвердили COVID-19.

В органах исполнительной власти Надежда Владимировна работала с 2002 года, в том числе была депутатом Михайловской районной Думы.

Соболезнования в связи с тяжелой утратой выразил глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров:

- Надежда Владимировна оставила светлую и добрую память о себе. При ее активном участии успешно реализованы проекты и инициативы по благоустройству территории Рачатниковского сельского поселения. Она останется в наших сердцах жизнерадостным и открытым человеком, которого нам будет не хватать.

2 декабря Надежде Чикиной исполнилось бы 60 лет…

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Надежды Владимировны.

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