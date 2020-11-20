Ушел из жизни заместитель главного врача Чучковской больницы

Владимир Валентинович Кондрашов.

В пятницу, 20 октября, после тяжелой болезни скончался заместитель главного врача Чучковской больницы Владимир Кондрашов. Весь район скорбит по поводу безвременной утраты…

Свой трудовой путь Владимир Валентинович начал в 1980 году в больницах Рязани. С 1985 года работал исключительно в Чучковской районной больнице, в том числе 10 лет главным врачом.

Издательство «Пресса» говорит, что на его счету тысячи спасенных жизней и сотни тысяч мудрых советов, точных диагнозов.

Владимир Кондрашов ушел на 62-м году жизни…

P.S. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича.

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