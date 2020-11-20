В «Единой России» обсудили с регионами работу волонтерских центров партии

«Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с правительством ведет с перевозчиками и операторами, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 20 ноября в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии. Мероприятие прошло в онлайн-режиме на площадке «Единой России».

«Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», – подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, были проведены консультации с правительством РФ, с отраслевыми министерствами – Минздравом, Минцифрой, крупными сотовыми операторами, бизнесом и в результате вышли на ряд совместных решений.

«Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки. В течение нескольких дней подробные регламенты будут утверждены и доведены до регионов», – отметил Андрей Турчак.

В партии предложили выделить 30 регионам средства на внедрение системы экстренного вызова оперативных служб по номеру 112. Окончательно на нее должны были перейти до конца 2021 года, однако этот процесс нужно форсировать, подчеркнул секретарь Генсовета. Кроме того, «Единая Россия» совместно с правительством в случае необходимости готова быстро внести корректировки в законодательство для более широкого применения возможностей телемедицины.

«Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», – резюмировал Андрей Турчак.

В Рязанской области на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» продолжает работать волонтерский центр.

«Ежедневно на телефоне дежурят добровольцы. Они принимают звонки жителей региона, которые обращаются с различными просьбами: доставить продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости людям, которые находятся на самоизоляции, проинформировать о текущей ситуации в регионе, об ограничительных мерах», – рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе, руководитель общественной приемной партии Татьяна Панфилова.

Помощь оказывается и медикам, нагрузка на которых в период пандемии коронавируса многократно возросла.

«Врачи и медицинский персонал, которые работают в «красной зоне» и на станциях скорой помощи, сейчас нуждаются в поддержке. Именно поэтому к волонтерской работе активно подключились депутаты всех уровней», – сообщила Татьяна Панфилова.

Так, депутат Госдумы Андрей Макаров передал для персонала городской клинической станции скорой медицинской помощи холодильное оборудование и микроволновки. Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с медработниками Михайловской районной больницы и помогла со средствами индивидуальной защиты, передала продукты питания. Врачам городской больницы №4 депутат Государственной Думы Андрей Красов передал средства индивидуальной защиты. Секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и первый заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Хубезов оказали помощь, вручив пульсоксиметры, бесконтактные термометры и средства защиты врачам Ряжской и Александро-Невской районных больниц.

«Лично вместе с коллегой по фракции в Рязанской областной Думе Владимиром Рожковым посетила Сасовский межрайонный медицинский центр и передала медикам электронные тонометры и одноразовую посуду. Это хорошая возможность сказать врачам «спасибо» за их нелегкий труд», – заключила Татьяна Панфилова.

На правах рекламы.