В Рязани вбили первую сваю моста на улице Ленина

Фото: Telegram-канал «Рязанская область»

Строители вбили первую сваю в основание Большого каменного моста на улице Ленина в Рязани. Фотографии размещены в Telegram-канале «Рязанская область». Таким образом, началось возведение новой переправы через реку Лыбедь, спрятанную под землю в советский период.

От прежнего моста середины XIX века, напомним, останется кирпичная кладка: «она станет инсталляцией, частью тоннеля, который появится под мостом», рассказал ранее «Комсомолке» археолог Василий Конов.

Реконструкция должна завершиться к июлю 2021 года, однако движение по одной полосе в каждую сторону обещают открыть уже в декабре.